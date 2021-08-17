Bağışıklığın güçlenmesinde yardımcı olan Türk markası ABD basınında

Türkiye'de bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen Farmex imm, içeriğindeki propolis, cistus, sarımsak, pelin otu ve ekinezya gibi bitkiler kullanılarak elde edilen ekstraktlarla vücut direncini artırarak bağışıklığı oldukça güçlü hale getiriyor.

Covid - 19'un küresel ölçekte bu derece etkili olması, bilim insanlarını salgına karşı aşı çalışmalarına yoğunlaştırırken diğer yandan vücut direncini artırarak hastalığa yakalanma riskini minimize edecek çalışmalar da sürüyor. Nitekim bilim insanlarının çalışmaları sonucu, doğal besinler ile bu ürünlerden elde edilen ekstrakların vücut direncini artırdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği laboratuvar testlerinde ortaya konuldu.

Bağışıklık ve vücut direncini güçlendirici Farmex imm hakkında bilgiler veren Prof. Dr. İbrahim Uslu, “Zira pek çok laboratuvar çalışması, enfeksiyonlardan korunmak için antibakteriyel antiviral etkinliğe sahip ekinezya bitkisinin önemini ortaya koyuyor. Ayrıca dünyanın pek çok ülkesinde hekimler tarafından tavsiye edilen sarımsak, hem antibakteriyel etkinlik hem de C vitamini ve B1 vitamini içerdiğinden enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Son yıllarda popüler olan laden gülü bitkisi de viral enfeksiyonlara karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Propolis ise vücut savunmasını güçlendirerek hastalıklara karşı aktif bir koruyucudur. Pelin otu da enfeksiyon süresince olumlu etkiler ortaya koyarak vücudun hızlı toparlanmasına yardımı olmaktadır. Türkiye'de bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen Farmex imm, içeriğindeki propolis, cistus, sarımsak, pelin otu ve ekinezya gibi bitkiler kullanılarak elde edilen ekstraktlarla yüksek derecede koruyuculuğa sahip. Farmex imm, insan vücudunun direnicini desteklemekte, bu sayede hastalık riskini düşürmektedir. Böylece bağışıklığı güçlendirerek yaşam kalitesini artırmakta, hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenmektedir. Covid - 19'un bağışıklığı zayıf ve vücut direnci düşük insanları daha çok etkilediği dikkate alındığında, Farmex imm hem hastalığa yakalanma hem de tedavi sürecinde pozitif rol oynayabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Ürünü geliştiren ve satışa sunan Farmaex firma yetkilisi Murat Yağ, ürüne yurt dışından büyük bir ilgi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir Türk markası olarak dünya basınında yer almaktan ve böyle bir başarıya imza atmaktan dolayı gurur duyduk. Son iki yıldır büyük bir titizlikle yoğun çalışmalarımız neticesinde bu sonuca ulaştık halen çalışmalarımız devam etmektedir."

Prof. Dr. İbrahim Uslu, ayrıca savunma sisteminin güçlü olmasının hastalıklara karşı birincil koruma mekanizması olduğunu ve burada oluşabilecek herhangi bir eksikliğin hastalıkların çok daha kolay oluşmasına neden olacağını belirtti.