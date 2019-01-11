Bağlum Köserlik Göleti mesire alanı olacak

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum'da mesire alanı olarak düşünülen vadi ve Kösrelik Göleti'nde yürütülmesi planlanan mesire alan çalışmalarını anlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, devam eden ve 2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamında ‘2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı' başlığı altında meclis üyelerine, başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine sunum yaptı. Başkan Ak, imara açılan ve açılması beklenen yerleri, devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm projelerini, bu bölgelerde yürütülecek altyapı ve üstyapı çalışmalarını anlattı. Vatandaşların rahat nefes alabileceği mesire alanlarını artırmaya yönelik projelerin önemli olduğunu kaydeden Ak, Bağlum'da mesire alanı olarak düşünülen vadinin ve Kösrelik Göleti'nde yürütülmesi planlanan mesire alan çalışmalarının animasyon gösterimini meclis üyeleriyle paylaştı. Son 10 yılda Keçiören'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2,2 metrekareden 7 metrekareye çıkarıldığını söyleyen Ak, planlanan alanlara ağaç dikimi devam ettiği takdirde bu oranın 2023'te 10 metrekareye ulaşacağını belirtti.

Başkan Ak, “2019 yılında Keçiörenli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız projelerimizi meclis üyelerimizin görüşüne sunduk. Bütün siyasi parti temsilcileri genel hatlarıyla olumlu kanaat bildirerek destek verdi. Devlet yönetiminde süreklilik arz ettiğinden geleceğe yönelik planladığımız projelerimizden vatandaşlarımız inşallah en iyi şekilde yararlanacaktır. Devletimize, milletimize ve Keçiören'e hayırlı olsun” dedi.