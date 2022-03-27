Baharın habercisi leylekler Leylek Oteli'ne ulaştı

Baharın habercisi olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'da bulunan Leylek Oteli'ne ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bir iş adamı tarafından yıllar önce yaptırılan Leylek Oteli, bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Baharın müjdecisi leylekler, her sene Afrika'dan ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek kendileri için hazırlanan Leylek Oteli'nde yazı geçiriyor. 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'ye gelen leylekler, şu anda çiftleşme döneminde bulunuyor. Her yıl neredeyse aynı dönemlerde Leylek Oteli'ne gelen leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor.