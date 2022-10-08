Bahçeli: “(Başörtüsü hakkında) Bu hak kullanılmaktadır, bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz”

Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir anayasaya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyim” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Törenine katıldı. Bahçeli, basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başörtüsü konusunun TBMM'de çözüldüğünü ve tekrardan tartışmaya sebep olmasının üzücü olduğunu belirten Bahçeli, “Siyasi olaylar zaman içinde ani değişiklikler, ani gelişmeler göstermektedir. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meselelerinin, dış politikanın yoğunluk kazandığı dönemde, daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de, sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır, bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir anayasaya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu çalışmalar Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Önümüzdeki dönem itibari ile de bu inşallah gerçekleştirilecektir. TBMM'de Cumhur İttifakını oluşturan partilerin istişareleri sonucu bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit, MHP bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek. Meclis'te oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza ve onun yönetimine de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu burada belirtirim" ifadelerine yer verdi.

“Seçim gününü sabırsızlıkla beklesinler”

Seçim tarihinde üniversite sınavı ve hac dönemi nedeniyle değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Bahçeli, “Başta Cumhur İttifakını oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partiler ile bir istişare yapılarak, seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği dikkate alındığı taktirde sunulacak bir metin TBMM'de görüşülür ve bir karara bağlanır. Ama şu an için Türkiye'nin sorunlarını ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alınma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı bir siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partiler ile paylaşırsa Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi oluşturmak yerine belli bir kararı alır ve uygular. Hadi diyelim ki seçimler yarın gireceğiz; ama cumhurbaşkanı adayları yok, adayları olmadığı bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırsızlıkla beklesinler" değerlendirmesinde bulundu.

“Mitinglerimize, toplantılarımıza devam ediyoruz”

İl ve ilçe teşkilatlarındaki çalışmalarını tamamladıklarını ve hafta sonu itibari ile köy çalışmalarının başladığını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılı hizmetler sunuyor. İl, ilçe teşkilatlarımızda faaliyetlerimizi tamamladık. Bu cumartesi ve pazar günü olmak üzere belli illerde başlayan köy çalışmalarına girdik. Köy sohbetleri Türkiye'de siyasi partilerin sadece seçim belirlendiği gün köylere gidiş değil, seçim olmadan köylü vatandaşlarımız ile sohbet yapma maksadı ile ve Türkiye'nin meselelerinin ve çözümlerinin ne olması gerektiğini milletimizin efendisi olarak nitelendirilen köylümüz ile paylaşmayı tercih ederek yola çıktık. Mitinglerimize, toplantılarımıza devam ediyoruz. Ayın 16'sında Konya'da, 23'ünde de Manisa'da olacağız."