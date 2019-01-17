Bahçeli'den Kahramankazan adayı Oğuz'a: “Kahramankazan bizim için önemli, birlik ve beraberlik içerisinde çalışın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı sonrasında Ankara'ya dönerken kendisini Kahramankazan girişinde bekleyen AK Partili ve MHP'li vatandaşlarla sohbet etti. Bahçeli, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı Serhat Oğuz'a, “Kahramankazan bizim için önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışın. Başarılar diliyorum” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı sonrasında Ankara'ya döndüğü sırada Kahramankazan girişinde kendisini bekleyen AK Partili ve MHP'li vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Bahçeli'yi burada AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı'nın da aralarında bulunduğu vatandaşlar karşıladı. Aracından inen Bahçeli, kendisini ellerindeki Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bahçeli, Avcı'nın Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı Serhat Oğuz'u takdim etmesi sonrası, “Maşallah. Kahramankazan bizim için önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışın. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Bahçeli, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere hareket etti.

"Kazanan millet olacak"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz da, Cumhur İttfakı'nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Türkiye'nin bekası için Türk milleti tarafından kurulan bir mutabakat olduğunu söyledi. Oğuz, “Bizleri kırmayarak ilçemizde bizlerle hasbihal eden Sayın Devlet Bahçeli'ye tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'ta tüm Türkiye'de olacağı gibi Kahramankazan'da da Cumhur İttifakı olarak zafer elde edeceğiz. Kazanan milletimiz olacak, kazanan Türkiye'nin bekası olacak” diye konuştu.