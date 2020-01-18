Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kılıçdaroğlu,teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib'ten Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bahçeli, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın baskılarla Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15'inci dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli sertifika töreni sonrası gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Rahşan Ecevit'in ölümüne ilişkin konuşan Bahçeli, "57. Hükümetin başbakanı, ondan önceki dönemlerde bakanlar kurulu üyesi ve siyasi parti genel başkanlığı yapmış olan merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi Rahşan hanım hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. Fikri çizgiyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Siyasi hayatına da önemli katkıları olmuştur. Allah rahmet eylesin" dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasında MHP'nin görüşlerine ilişkin konuşan Bahçeli, "Dosyada çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum. Yurtta Sulh Konseyini incelerseniz onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurlarının kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağını da bulmuş olursunuz" diye konuştu.

"Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor"

Kılıçdaroğlu'nun İdlib'ten göç edeceklerin terörist olduğu söylemine tepki gösteren Bahçeli, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın baskılarla Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil cevabı

Koleksiyonuna Yerli otomobili eklemek istediğini ifade eden Bahçeli, "2022 yılında faaliyete geçecek yerli araçtan deste başındakilerden birisini almak isterim" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini beklemeye almıştık, hala beklemede"

Ceza infaz yasasının yeniden gündemde olmasına ilişkin konuşan Bahçeli, "Son tasarının ne olduğunu henüz bilemiyoruz ama bizim hazırladığımız tasarı Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini beklemeye almıştık. Hala beklemede" açıklamasında bulundu.

"İyi ki Amerika tayin etmiyor"

Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nın dış politikasını Rusya tayin ediyor" açıklamasına yönelik değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yetkilileri kurumları tayin ediyor. Orada bir yanılgı var. Neyi kast ediyor onu bilemiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor" şeklinde konuştu.