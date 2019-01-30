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Bahçeli'den Özhaseki'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.


MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, Özhaseki ile AK Parti ve MHP'li partililer karşıladı. Daha sonra ikili görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bahçeli ve Özhaseki'nin açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan, Bahçeli'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelişinden hemen önce merkezin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin aynı karede olduğu fotoğraf asıldı.

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