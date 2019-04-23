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Bahçeli'den seçim yorumu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili "Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili "Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olalım diye söylüyorum. Sonra değerlendirme yaparız inşallah." dedi.



Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı 23 Nisan resepsiyonuna katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin İstanbul seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olalım diye söylüyorum. Sonra değerlendirme yaparız inşallah." diye konuştu.

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