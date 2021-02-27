Bakan Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam'da

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Tüneli açılışı öncesinde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'nu Kızılcahamam Belediye Hizmet Binası önünde AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Fatih Şahin, Lütfiye Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri ve Kızılcahamam Belediyesi birim müdürleri karşıladı.

Karşılaşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, iki yıllık süre zarfı içinde ilçeye yapılan yaklaşık 200 milyonluk yatırımlardan bahsederek ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu, iki yıllık süre zarfı içinde yapılan yatırımlardan ve çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Başkan Acar Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdiminde bulundu.

Karaismailoğlu, Kızılcahamam'ın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak “Bilindiği üzere partimizin istişare toplantıları da Kızılcahamam'da yapılıyor, Kızılcahamam'ın her zaman yanındayız” diyerek yanındaki heyet ile birlikte Kızılcahamam Tüneli açılışına geçti.