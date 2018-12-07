Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i makamında kabul etti. Genel olarak Suriye konusunun ele alındığı görüşmede Fırat'ın doğusu, İdlib ve Münbiç'te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda Akar tarafından muhatabına uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentileri, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi.