İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.


Bakan Akar, Maraşel Raşid Dostum'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Raşid Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Bakan Akar ve konuğu baş başa görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeşimiz olduğu vurgulandı. Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu da hatırlattı.


Görüşmede savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.