Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Peleshi ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, konuk Bakan Niko Peleshi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. İlk olarak baş başa görüşen iki bakan, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Akar, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı. Balkanlar'daki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemi vurgulanarak, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar dile getirildi. Görüşmede FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi belirtildi.