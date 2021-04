Bakan Akar: "Biz her zaman söylediğimiz gibi uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz her zaman söylediğimiz gibi uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla bir video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vazifesinin, sınırlarının güvenliğini sağlamak, en son teröristi etkisiz hale getirerek asil milletini terör belasından kurtarmak olduğunu kaydederek, TSK'nin ülkenin ve milletin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğini vurguladı.

TSK'da Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamanın devam ettiğini aktaran Bakan Akar, tüm personel aşılanana kadar da bu sürecin devam edeceğini söyledi.

Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Bakan Akar, Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz her zaman söylediğimiz gibi uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz."

Sağ kurtulan pilotlarla görüştü

Bakan Akar, geçtiğimiz günlerde İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçağından sağ olarak kurtulmayı başaran Albay Ahmet Kendir ile Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ile de telefonda görüştü.

Albay Ahmet Kendir'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Akar, olayın nasıl olduğu hakkında bilgi alarak, "Yaptığınız büyük kahramanlık, fedakarlık, sizlerle gurur duyuyoruz, büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Akar, Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ile de görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.