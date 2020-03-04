Bakan Akar: "Bizim amacımız siyasi çözümlerdir, barışçıl yöntemlerdir"

Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecek. Bölgenin huzuru için, akan kanın durması için bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Bakan Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin Akar, “Bu konuda başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uyulmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimizi muhatabı Putin'e iletecek. Bizim amacımız çözümdür, siyasi çözümlerdir, barışçıl yöntemlerdir. Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecek. Bölgenin huzuru için, akan kanın durması için bu çalışmaları yapıyoruz. Harekat planlanan şekilde devam ediyor. Mehmetçik orada kendisine verilen görevi büyük bir özveri ile yerine getirmeye devam ediyor” dedi.

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İdlib saldırısında Rusya'nın işin içerisinde olduğu ve Rusya'dan tazminat ve özür talebinde bulunulması gerektiği sözlerini hatırlatması üzerine Bakan Akar, “Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Konunun ne olduğunu anlamak bakımından çalışmalar devam ediyor. Çalışma sonucunu verdikten sonra gereği yapılacaktır” diye konuştu.

Savunma Sanayi Başkanı'nın Bahar Kalkanı Operasyonu'nda Hisar milli ve yerli sisteminin kullanılacağı açıklamasına ilişkin soru üzerine Akar, “Genelleme yapmak gerekirse milli ve yerli silah sistemlerimizin bir an önce Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulması için bütün arkadaşlarımız büyük bir samimiyetle, azimle, karalılıkla sonuçlandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.