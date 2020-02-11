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Bakan Akar Brüksel'e gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargâhı'ndaki oturumların yanı sıra bazı ülkelerin Savunma Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

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