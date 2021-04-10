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Bakan Akar, Chatham House tarafından düzenlenen video konferans oturumuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Chatham House tarafından video konferans şeklinde gerçekleştirilen “Savunma ve Güvenlik: Türkiye’nin Stratejik Perspektifi” konulu oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Chatham House tarafından video konferans şeklinde gerçekleştirilen “Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi” konulu oturuma katıldı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı oturumda, başta bölgesel savunma/güvenlik konuları olmak üzere terörle mücadele, icra edilen operasyonlar, askeri eğitim, yardım, danışmanlık görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler, NATO, AB, FETÖ ile mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

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