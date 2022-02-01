İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama’yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı kabulde, Bakan Akar tarafından askerî eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.

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