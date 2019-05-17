Bakan Akar gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftar programında gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. İftar sonrasında bir konuşma yapan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini büyük bir aile olarak nitelendirerek, "Bizler büyük bir ailenin birer ferdi olarak her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuzu unutmayacağız. Kederlerimizi paylaşıp azaltacağız, sevinçlerimizi paylaşıp çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.

Milli, manevi ve askeri bakımdan önemli olan şehitlik ve gazilik unvanlarının bir askerin alabileceği en önemli rütbe olduğunu anlatan Bakan Akar, Türkiye'de rahat, özgür, güven içinde, başlar dik gezilebiliyorsa bunları şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi. Şehit ve gazilerin TSK personelinin ilham kaynağı ve vatana olan bağların önemli kökleri olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Gazilerimiz fedakarlıkları, kahramanlıkları dolayısıyla hiçbir zaman unutulmayacak, milletimizin hafızasında yıllar boyu yaşamaya devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin çevresinde gelişen olayları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, TSK'nın FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi. TSK'nın yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini bildiren Bakan Akar, ordunun FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığının test edilmeye kalkılmaması gerektiğini söyleyen Bakan Akar, TSK'nın yaptığı operasyonlarla ve faaliyetlerle gücünü tüm dünyaya gösterdiğini anlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarının temel esasını teröristlerle mücadelenin oluşturduğunu belirten Bakan Akar, "Bu çalışmaları meşru müdafaa kapsamında yaptık. Kimsenin sınırına, hakkına, hukukuna zarar ziyan vermeden bunları götürmeye çalıştık. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm ülkelerin milli hak ve menfaatlerine, sınırlarına, egemenliklerine saygılıyız. Ancak diğer taraftan da 82 milyonluk bu asil milleti korumak ve kollamak, onların güvenliğini sağlama görevimiz var. O teröristler orada olduğu müddetçe Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde gerekli olan neyse dün yaptık, yarın da yapmaya inşallah devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın batısında nerede olursa olsun Türkiye'nin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi, bunu önlemek için yapılması gereken ne varsa bunları yapacağımız bütün dünya aleme söyledik. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu hazırlıklar tamamlandı. Emir verildiğinde bunun da gereği yapılacak. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaya hazır" diye konuştu.

Operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizen Bakan Akar, "Sizlerin sevgisi, güveni, duasıyla biz bunu başaracağız" dedi.

İftara katılan gazi ve aileleri ile yakından ilgilenen Bakan Akar, çocuklarla da sohbet edip oyuncak hediye etti.