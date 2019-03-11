Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem arkadaşlarıyla buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında Harp Okulu'ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık'ta bir araya geldi.

1972'liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Erge'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, sayıları 70'i bulan devre arkadaşları hem 50 yıllık hatıraları yâd etti hem de Bakan Akar'ın yeni görevini kutladı.