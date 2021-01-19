Bakan Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü, Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyet, Erbil'deki temaslarını sürdürdü. Başbakanlık ziyareti sonrasında, Başkanlık binasına geçen Akar'ı IKBY Başkanı Barzani "Sayın Bakanım hoş geldin" ifadesiyle kapıda karşıladı. Baş başa görüşen Bakan Akar ve Barzani, heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Görüşme öncesinde Bakan Akar, görüşmelerin bölge, Irak ve Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. Barzani de Bakan Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkmenlerle bir araya geldi

Başkanlık'taki ziyaretin ardından Bakan Akar, Irak Türkmen Cephesi Erbil Ofisi'ni ziyaret etti. IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindekiler tarafından karşılanan Akar, “Hepimizin, 83 milyonun kalbi sizlerle birlikte” ifadesiyle kendisini bekleyenleri selamladı. Bağdat ve Erbil'de önemli, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten, sorunların çözümü için birlikte çalışılmasının önemine değinen Bakan Akar, “Umudumuz, dileğimiz başta terör olmak üzere sorunların bir an önce çözülmesidir” dedi.

“Sizlerin, tüm Iraklı kardeşlerimizin refah ve huzur içinde yaşaması en samimi dileğimizdir” diyen Akar, bunun önündeki en önemli engelin terör örgütü PKK olduğunu söyledi. IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Selim de Akar ve heyetini Erbil'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim için önemlisiniz. Çalışmalarınızı sonuna kadar destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Akar daha sonra Selim ve Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir süre görüştü. Görüşme öncesi Akar, Erbil Türkmen Şehitleri anısına hazırlanan panoyu da bir süre inceledi. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Başkonsolos Hakan Karaçay ve başkonsolosluk çalışanları ile bir araya gelen Bakan Akar, ziyaretinin ardından Irak'taki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.