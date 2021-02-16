Bakan Akar ile Bakan Soylu TBMM'den yürüyerek ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonu ile ilgili Meclis'e bilgi verdikten sonra yürüyerek ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe Kartal-2 Harekatı ve terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda bugün bilgi verdi. Bakan Akar ile Bakan Soylu yaptıkları bilgilendirmenin ardından Meclis'ten yürüyerek ayrıldı.