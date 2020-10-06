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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul’da görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da görüştü.



İngiltere Savunma Bakanı Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü ve ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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