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Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı” ifadesi kullanıldı.

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