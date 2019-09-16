İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'nıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye’de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami’yi bakanlıkta görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Askeri tören sonrasında Bakan Akar ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami ikili görüşmeye geçti. Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.