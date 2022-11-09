Bakan Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Kurhenga ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören mangasını 'Merhaba asker' diyerek selamlayan Bakan Kurhenga, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Her iki Bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.