Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" dedi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile birlikte heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Görüşmelerde Bakan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

"Libya Libyalılarındır"

Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.