Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Toplantı, Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek olan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda, NATO'nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar da toplantıya katıldı

Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Türkiye'nin NATO'ya katkıları vurgulandı. Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin NATO ve Avrupa'nın güneyinde, başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiğini vurguladı. Bakan Akar, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğu belirterek, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğini aktardı. Mevcut katkılara ilave olarak siber imkan ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurları ile ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çeken Akar, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde Afganistan'daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulundu. Akar ayrıca, Türkiye'nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurguladı.