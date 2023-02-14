İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar, Özbekistan arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan arama kurtarma ekibiyle Hatay’da bir araya gelerek, destekleri için teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan arama kurtarma ekibiyle Hatay'da bir araya gelerek, destekleri için teşekkür etti.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, destek için ülkemize gelen kardeş ülkemiz Özbekistan'ın arama-kurtarma ekibiyle Hatay'da bir araya gelerek, kendilerine destekleri için teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

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