Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hussain'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain’i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain'i kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.