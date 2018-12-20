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Bakan Akar Pakistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.


Bakan Akar, buradaki programı kapsamında ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karargahta askeri törenle karşılanan Akar, müteakiben Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüştü. Bakan Akar daha sonra Pakistan Savunma Üretim Bakanlığını ziyaret etti. Burada Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya gelen Akar, daha sonra Pakistan Genelkurmay Başkanlığı'na geçti. Akar için Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Karargahında da askeri tören düzenlendi. Tören sonrası Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat ile görüştü.

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