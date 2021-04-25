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Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari'ye harekat merkezine gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova’daki harekat merkezine gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova'daki harekat merkezine gitti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova'daki harekat merkezine gitti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

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