Bakan Akar: “Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, aralarında bir bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin bir mağarada etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada konuşan Akar, Türkiye'nin, asil milletin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.

FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, Türkiye'nin müttefiklerine ve NATO'ya bazı konuları anlatmakta zorluk yaşandığını ifade etti. Bütün bunlara rağmen yılmadan, usanmadan Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Akar, burada bir kahramanlık ve fedakarlığın söz konusu olduğunu söyledi.

"Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı, sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Sadece terör örgütlerine değil, Türkiye'ye ve Türk Milletine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele içinde olduklarını dile getiren Akar, bunların yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiğini söyledi. Bakan Akar, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Libya'nın yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, moral, motivasyon ve fedakarlığının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Akar, "Bu fedakarlık ve kahramanlıkla biz, her türlü eksikliğe, ifade edilmeyen ambargolara, kısıtlamalara rağmen bunların hepsinin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü savaşma azim ve kararlılığımız var. Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı, sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi binmesi çok zor. Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması gerekenin hepsi yapıldı" açıklamalarında bulundu.

"Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler"

Hava hücum harekatlarında helikopterlerin 300-500 sorti yaptığını belirten Akar, "Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk" diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetleri'nin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini belirten Akar, "Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum" dedi.

"Bunlara bu malzemeleri kimler verdi"

Operasyonlarda 7 şehidin bulunduğunu belirten Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakan Akar, yaralıların Ankara'ya getirildiğini, en iyi şartlarda tedavi edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, hedeflerin hem karadan hem de havadan başarı ile vurulduğunun altını çizen Bakan Akar, "Ele geçirilen malzemelere baktığımızda bunlara bu malzemeleri kimler verdi? Bunların hepsi düşünülmesi, tartışılması gereken konular. Şu ana kadar toplam 16 silah, 3 bin civarında mühimmat ele geçirildi. Özellikle bu mağaradan ele geçirilenler arasında uzaktan kumandalı 2 Doçka var. Oraya Hava Kuvvetleri gidip vurduğu zaman kendilerini bir şekilde emniyete alıyorlar. Zagros dediğimiz dürbünlü keskin nişancı silahları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği, RPG roketatar, M-16, Kalaşnikoflar var. Kalaşnikofların 3'ünde susturucu var. Bomba atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji muhabere sistemleri var. İstenmediği kadar da bilgi, belge doküman bulundu. Orada arkadaşlar inceleme yapıyorlar. Balkaya/Keri Dağı sorumlusunun da orada olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin açık, şeffaf, uluslararası hukuka uygun bir şekilde operasyonlarını yürüttüğünü vurgulayan Akar, "Karşı taraf terörist, her türlü alçaklığı, namertliği, namussuzluğu yapıyor. Şu ana kadar 200'e yakın el yapımı patlayıcı ve mayın arkadaşlarımız tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

"PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz"

Kürt ile teröristi ayırdıklarını vurgulayan Akar, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürtlerle hiçbir sorununun olmadığını, bütün Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu söyleyerek, "PKK hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Zaten esasen onlarda bir kimlik sorunu var. PKK'nın içinde Ermeni de var, Avrupalı, Afrikalı da var, maalesef Türk de var. Dolayısıyla PKK bir terör örgütü, terörist" açıklamasında bulundu.

Yurt dışı basının, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni teröristlere karşı faaliyet yapıyor gibi değil de etnik ayrımcılık uyguluyor gibi göstermeye çalıştığına dikkati çeken Akar, Türkiye'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurguladı. Akar, 84 milyon vatandaşı terör belasından kurtaracaklarının altını çizdi.

"Güvenlik ve refahımız için mücadele etmek zorundayız"

Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bazı pilotların ihraç edildiğini hatırlatarak, "Ondan sonra gelenler gerçekten büyük bir fedakârlık örneği olarak kendilerine verilen görevi en iyi şekilde öğrenip, en iyi şekilde yapma azim ve gayreti içinde önemli katkılar sağladılar, sağlamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada var olmanın kolay olmadığını vurgulayan Akar, "Burada güvenlik ve refahımız için mücadele etmek zorundayız. Bazıları soruyorlar 'Niye Suriye'ye girdik?' Eğer biz Suriye'ye girmeseydik, operasyonları yapmamış olsaydık şu anda güneyimizdeki oluşum çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde bizim güvenliğimize karşı risk, tehdit ve tehlike oluşturacaktı. Bu önlendi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizen Akar, terörist oluşumların zamanında başının ezilmesi gerektiğini vurguladı.

"Soykırım kesinlikle olmamıştır"

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından sonra yeniden gündem olan ‘sözde soykırım' iddialarına da değinen Bakan Akar, "Soykırım kesinlikli olmamıştır. Tarih, bunu açık ve net bir şekilde yazıyor. Siyasiler tarihçilik yapamaz. Tarihteki bilgi, belge, görgü, tespitlerin hepsi çok açık ve seçik bir şekilde 1915'te böyle bir şeyin söz konusu olmadığını gösteriyor. Amerikalıların yaptığı bu açıklama kendi tarihlerini, anlaşmalarını, sözleşmelerini, imzalarını inkar anlamına geliyor. Amerikalıların meşhur bir milli arşivleri var NARA diye, orada bir sürü rapor var konuyla ilgili. O raporlarda çok açık ve net bir şekilde Amerikalılar, İngilizler 1914-1915'te 1920'de verdikleri raporlarda diyorlar ki 'Türkler ve Ermeniler 500 yıldır beraber yaşıyorlar, eğer biz karışmazsak, bu düzeni bozmazsak 500 yıl daha beraber yaşarlar.' Rapor açık" açıklamasında bulundu.

Olayların çarpıtarak tarihi değiştireceğini sananların yanıldığına vurgu yapan Akar, bunu "gaflet ve cehalet" olarak nitelendirdi.