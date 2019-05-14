Bakan Akar şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gazi Orduevinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

İftarın ardından şehit ailelerine hitap eden Bakan Akar, onlarla bir araya gelmekten duyduğu şeref ve mutluluğu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerini büyük bir aile olarak nitelendiren Bakan Akar, "Bizler büyük bir ailenin birer ferdi olarak her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuzu unutmayacağız. Kederlerimizi paylaşıp azaltacak, sevinçlerimizi paylaşıp çoğaltacağız" dedi.

Milli, manevi ve askeri bakımdan önemli olan şehitlik ve gazilik unvanlarını bir askerin alabileceği en önemli rütbe olarak nitelendiren Bakan Akar, "Bizler hayatımız boyunca şehitlerimizin hatıralarına sadık kalacağız, asil Türk milletinin vefasını göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, şehitlerin vatan ve bayrak sevgisinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimizi, onların hatıralarını unutmamız asla söz konusu değildir. Onların hatıralarını en üst düzeyde yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

"Sizlerin sevgisinden, duasından, güveninden aldığımız güçle inşallah bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri kararlı ve azimlidir" ifadelerini kullanan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelesine ilaveten “Mavi vatan”da da Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vazifesini yerine getirdiğini belirtti.

Türk Hava Kuvvetlerinin de milletinin huzuru ve güveni için semaların bekçiliğini gece-gündüz yaptığını ifade eden Bakan Akar, "Başımız dik, özgür bir şekilde bu cennet vatanda yaşayabilmemiz için Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstermekte, kendisine verilen görevleri tarihe şan olacak şekilde yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede yurt içi ve yurt dışında verilen büyük mücadelelerle kazanılan başarılara dikkati çeken Bakan Akar, "Mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Bu konuda kararlıyız. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kararlı" dedi.

Bakan Akar, FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini vurguladı. Her zaman şehit aileleriyle birlikte olduklarını belirten Akar, şehit annelerinin geçen Anneler Günü'nü de kutladı. Bakan Akar, “Şehit anneleri tüm Mehmetçiğin annesi, tüm Mehmetçik de o annelerimizin evlatlarıdır” dedi.

Bakan Akar, etkinlik süresince şehit aileleriyle yakından ilgilendi. İftara katılan çocuklarla sohbet eden Bakan Akar, onlara oyuncak da hediye etti.

Gazi Orduevindeki iftar programına Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve garnizonda görevli general/amiraller de eşleriyle birlikte katıldı.