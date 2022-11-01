Bakan Akar “(Tahıl Krizi) Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, yaşanmıyor”

Bizim oradaki Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler.” dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cezayir'in 68'inci yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan vasıtasıyla Rusya ve Ukrayna arasında mutabık kılınan Tahıl koridoru anlaşması sonrası şu ana kadar toplam 10 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahiplerine sevk edildiğini ve bundan dolayı memnuniyet yaşadıklarını bildirdi.

“Biz bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya limanlardan tahıl çıkması ve bu koridorun insani yardım amacıyla kullanılması gerektiğini belirttiklerinin altını çizerek, “Oradaki limanlardan sadece tahıl çıkması ve koridorun insani yardım amacıyla kullanılması konularında taraflar arasında mutabakat var. Şu anda Şoygu, bizim verdiğimiz bu bilgiler çerçevesinde kendi makamlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bugün, yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu faaliyetlerin herhangi bir şekilde aksamadan, herhangi bir sıkıntıya sebep vermeden, tekrardan başa dönülmemesi gerektiğini muhataplarımıza hatırlattık. Bu yönde ilerlemeler devam ediyor. Biz bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“Umudumuz, eskiden olduğu gibi Ukrayna limanlarından tahılların yüklenmesi, belirlenmiş olan koridordan intikali, İstanbul'da müşterek kontrolü ve bunun devamı”

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüşmelerinde çatışma şartları ve tahılların nakliyesi olmak üzere iki temel konuyu ele aldıklarını aktaran Bakan Akar, “Çatışma şartlarını ayrı, tahıl nakliyatını ayrı görürsek olayların çözülmesi daha kolay olur diye muhataplarımıza bildirdik. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; bütün tarafların bu tahıl nakliyatının aksamaması bakımından herhangi bir şekilde aksatıcı tedbirlerden, yanlış birtakım eylemlerden, provokasyonlardan, tarafların uzak kalması gerektiğini ve mutlaka bu anlaşmanın korunması bakımından da bu tahıl koridorunun güvenliği bakımından herkesin duyarlı, hassas olması gerektiğini tekrar tekrar kendilerini söylüyoruz. Umudumuz, eskiden olduğu gibi Ukrayna limanlarından tahılların yüklenmesi, belirlenmiş olan koridordan intikali, İstanbul'da müşterek kontrolü ve bunun devamı.” ifadelerini kullandı.

“Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, yaşanmıyor”

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya almasının Türk gemilerine herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olan gemiler yollarına devam ediyorlar. Bizim oradaki Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler. Rus limanlarındaki tahılın, gıda maddelerinin ve gübre gibi kimyasalların oradan çıkmasıyla alakalı olarak Rus tarafı Birleşmiş Miletlerle görüşmelerini sürdürüyorlar. Biz de Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yapmak ve kolaylaştırıcı rolümüzü etkin şekilde uygulamak için çalışmalarımızı sürdürürüz.”