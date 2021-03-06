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Bakan Akar, TCG Oruçreis'te görevli kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nın sancak gemisi TCG Oruçreis’te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikatın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı.

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