Bakan Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle Yüksek Askeri Şura toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumları ile ilgili talimatlar verdi.