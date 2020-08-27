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Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky'i kabul etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky’i kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky'i kabul etti.



Millî Savunma Bakanlığındaki görüşme öncesinde Konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.

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