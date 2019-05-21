Bakan Akar: "Uzmanlarımızın yaptıkları başarılı işler hem büyük fedakarlık hem de birer kahramanlık örneğidir"

Kendilerini temsil eden dernekler ile Milli Savunma Bakanlığı arasında ilk defa bu kadar kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten uzman erbaşlar, tüm taleplerini anlatma fırsatı bulduklarını kaydettiler.

Milli savunma Bakanı Akar, emekli ve muvazzaf uzman erbaşlarla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.

Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile Bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan Bakan Akar, ilk defa gerçekleştirilen geniş kapsamlı toplantıda uzman erbaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Toplantının uzman erbaşların taleplerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Akar, "Generali, subayı, astsubayı, uzman erbaşı hepimiz omuz omuza bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz. Bu konudaki risk, tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için dağ-bayır, gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış, kara-hava-deniz demeden hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar da çok şükür verilen görevleri başarıyla yerine getirmek hepimize kısmet oldu" diye konuştu.

Milletin, Türk Silahlı Kuvvetlerine olan büyük güvenine dikkati çeken Bakan Akar, "Bundan aldığımız ilhamla bize verilen görevleri yapmak gayreti içindeyiz. Çalışıyoruz. Burada uzman erbaş ve erlerimiz, sözleşmeli er ve erbaşlarımız ayrım yapmaksızın elini taşın altına koyuyor, büyük bir azim ve kararlılıkla en son teröristi de etkisiz hale getirebilmek için mücadele veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzmanlarımızın yaptıkları başarılı işler hem büyük fedakarlık hem de birer kahramanlık örneğidir" diyen Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından emekli ve muvazzaf erbaşların taleplerini tek tek dinleyen Bakan Akar, sorunların çözümü için talimatlar verdi.

Basına kapalı toplantıda, bugüne kadar uzman erbaşların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ve bununla ilgili devam eden çalışmaların da gündeme geldiği öğrenildi.

Uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin de ele alındığı toplantıda, uzman erbaşların rütbe işaretlerinde yapılması tasarlanan değişikliklerin de konuşulduğu belirtildi.

Toplantının ardından emekli ve muvazzaf uzman erbaşlar, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı karargahında görevli sivil ve askeri personel için verilen iftara da katıldı.

- Uzman dernekleri temsilcileri

Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Yakup Toprak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Toplantı dolayısıyla Bakan Akar'a teşekkür eden Toprak, "Böyle bir ilgi ve alakayı uzun zamandır görmemiştik. Sayın Bakanımızın diğerkam özelliğinden olsa gerek, uzman çavuşların dertleriyle gamlandığını, onların sorunlarıyla ilgili çözüm odaklı ne varsa gerçekleştirmeye çalıştığını gördük" diye konuştu.

Taleplerinin tamamını aktardıklarını ifade eden Toprak, "Hassasiyetle eğildiler. Sorunlarımızın çözülmesi için talimatlar verdiler. Bu talimatlar çerçevesinde inşallah sorunlarımız çözülecektir. Uzman çavuşların kronikleşmiş sorunlarının çözümü için talimatlar verdiler. Bunu görmekten çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"Bugünün önemi bizim için çok büyük"

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı Ömer Doğan ise Bakan Akar'a uzman erbaşların taleplerine gösterdiği duyarlılık, samimiyet ve içtenlik için teşekkür etti.

Toplantıda sorunlarının hepsini iletme şansı bulduklarının altını çizen Doğan, "Bakanımız sorunlarımızın çözümü konusunda beklediğimiz müjdeleri bize verdi." ifadesini kullandı.

Doğan, Bakan Akar'ın kendilerine sıcak, sağduyulu ve içten yaklaştığını da söyledi.

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği Genel Başkanı Arif Saylam da uzun bir toplantıda Bakan Akar ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Toplantıda uzman çavuşların sıkıntılarını, taleplerini anlatma fırsatı bulduklarına dikkati çeken Saylam, "Bugünün önemi bizim için çok büyük. Çünkü uzman çavuşlarla ilgili bu zamana kadar onları temsil eden derneklerle Milli Savunma Bakanlığı arasında ilk defa bu kadar kapsamlı bir toplantı gerçekleştiriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Toplantı için Bakan Akar'a teşekkür eden Saylam, "Olumlu bir toplantı geçti. Daha önce böyle bir toplantı gerçekleştirmemiştik. Tarihimizde bir ilk oldu." diye konuştu.

Uzmanlar ve Aileleri Derneği Dernek Başkanı Emre Bakar, uzman çavuşlar için önemli bir toplantıyı hayata geçirdiklerini belirtti.

Taleplerinin tamamını gündeme getirme fırsatı bulduklarını söyleyen Bakar, bu kadar geniş kapsamlı bir toplantının yapılmasından duyduğu memnuniyeti de kaydetti.