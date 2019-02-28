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Bakan Akar ve beraberindeki komutanlardan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop’a ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a ziyarette bulundu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u ziyaret etti.


Ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Şentop'a “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

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