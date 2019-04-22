Bakan Akar ve komutanlar 23 Nisan dolayısıyla şehit çocuklarını ağırladı

Buluşmada keyifli anların yanı sıra hüzünlü dakikalar da yaşandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlikte şehit çocuklarıyla buluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen buluşmada terörle mücadele harekatları sırasında şehit olan güvenlik güçleri ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi sırasında şehit olanların çocuklarından oluşan 30 çocuk yer aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. Bu sırada bazı çocuklar toplantı masasının üzerine çıkarak Bakan Akar ve komutanlarla konuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Bakan Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletinin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Bakan Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında." dedi.

Bakan Akar'ın, "Ülkemizin, milletimizin sevdiği, saydığı, yüreklerinde taşıdığı, hatıralarını daima saygıyla andığı şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bizlerin baş tacıdır, milletimizin kalbindedir." ifadelerini kullanmasının ardından 6 yaşındaki şehit oğlu Taha Burak Çakır'ın "Mesela benim babam" sözleri salondakileri duygulandırdı.

Bakan Akar da küçük Taha Burak'a dönerek, "Evet. Onları biz çok seviyoruz. Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız." diye konuştu.

Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, çocuklardan derslerine çok çalışmaları, bilgisayar oyunları başında çok zaman geçirmemeleri tavsiyesinde bulundu. Konuşmalar sırasında küçük çocuk Bakan Akar'a çizdiği resmi gösterdi. Küçük çocuğun, aile resmi çizdiğini, resimde babasının da yer aldığını belirtmesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Akar ve komutanlar onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret kapsamında oyun etkinlikleri de sunulan çocuklar, fidan dikti.