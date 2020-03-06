Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti. Bakan Akar ve Komutanların 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.