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Bakan Akar ve komutanlar Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve komutanlar ile birlikte Kayseri’ye gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve komutanlar ile birlikte Kayseri'ye gitti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Kayseri'ye gitti. Bakanların ve komutanların ilk durağı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı oldu.

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