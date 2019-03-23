Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi. Bakan Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Bakan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi.