Bakan Akar ve kuvvet komutanları yılın son gününde Suriye sınırını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte yılın son gününde Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Akar, "Gerçekleştirilen operasyonlarda başarıyla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Süleyman Şah Türbesi'nin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı ve çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2018 yılının son gününde Süleyman Şah Türbesi ile Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. Ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ettiklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin önemine vurgu yaparak, "Bu süreç içerisinde çok farklı bir dönemi Cerablus'ta, Afrin'de yaşadık ve Süleyman Şah'da sürekli olarak hep belli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Fakat nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah'da yeni bir dönem başladı. Şu anda malum 120 dönüm kadar bir arazi içinde Süleyman Şah Türbesi ve çevresiyle birlikte TSK, kendisinin tarihiyle özdeş hale gelmiş olan Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı ve çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tebrik eden Erdoğan, şunları dedi:

"Sizler nasıl ki Cerablus'ta, Afrin'de bir tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Birçok spekülasyonlar olmakta, sakın bu spekülasyonlara kulağınızı takmayın. Bizler inanıyoruz, inandığımız için üstünüz. Bundan hiçbir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin inancı, imanı inanıyorum ki birçok zaferi de arkasından getirecektir. Tebrik ediyorum. Birbirinizi inanıyorum ki Allah için seveceksiniz, seviyorsunuz ve sizler bir şehadete hep yürüdünüz, yürüyorsunuz. Bizler için zaten en önemli ödül de o. Bu ödüle inanarak çıktığınız bu yolda inanıyorum ki Rabbim zaferleri de bizlere lütfedecektir."

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra askeri helikopterlerle Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına gitti. Burada tören kıtasını selamlayan Akar, komutanlık özel defterini imzaladı ve daha sonra bölgedeki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

"Bazı yerlerde çukurlar, hendekler kazılıyor"

Küçük çaplı operasyonlar hariç geçen sene yapılan toplam operasyon sayısının 147 olduğunu ifade eden Bakan Akar, büyük çaplı yüzlerce Silahlı Kuvvetler mensubunun katılımıyla, hava kuvvetleriyle, kara ateş destek vasıtalarıyla çok önemli faaliyetler yapıldığını söyledi. Bu operasyonlar sırasında büyük bir başarıyla 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Akar, "Hainler içimizden temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimize eş olarak Hava Kuvvetlerimiz de büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermek suretiyle yaptıkları faaliyetlerde 922 hedefi, bunlar teröristlerin sığınak, barınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, muhabere merkezleri, gizlendikleri inleri, mağaraları dahil, çok etkili bir şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından büyük bir başarıyla vuruldu. Ülkemizi, milletimizi tehdit edecek, ülkemiz ve milletimiz için risk ve tehlike oluşturacak bu terörist koridorun oluşması büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerimizin mensuplarının büyük bir fedakarlık ve kahramanlığıyla engellenmiş durumda. Bazı yerlerde çukurlar, hendekler, mevziler hazırlanıyor, kazılıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, yeri ve zamanı geldiğinde kazılan çukurlara da, hendeklere de bu teröristlerin hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri gömmeye muktedirdir. DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Bu konuda en son Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşmenin sonucu olarak bu DEAŞ mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir görev, sorumluluk almıştır, vazife üstlenmiştir. Bunu da hep birlikte çalışmak suretiyle etkili bir şekilde yerine getireceğiz. Buna bağlı olarak aynı zamanda Irak'ın kuzeyinde de herhangi bir terörist mevcudiyetini, yatağını kabul etmiyoruz. Onların da bir an önce etkisiz hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız"

İdlib'de yaşanan gelişmelere de değinen Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üst düzey görüşmenin sonucunda İdlib Mutabakat Muhtırası'nın imzalandığını anımsatarak, "Bu gerçekten birçok trajediyi daha başından önleme fırsatı verdi. Ayrıca Kara Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde belirli bölgelerde faaliyetleri sürüyor. Hava Kuvvetlerimizin de tespit edilen hedefleri vurmaya devam edeceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Burada önemli bir husus, biz Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim buradaki yaptığımız operasyonlar bir tercih değil, bir mecburiyet. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği bakımından bir mecburiyet. Oradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılmış olan faaliyetler bunlar. Herhangi bir şekilde bu teröristler etkisiz hale getirilir, orada ülkemize, milletimize karşı tehdit ve risk olmaktan çıkarsa bizim de orada operasyon yapmamıza zaten ihtiyaç kalmaz. Dolayısıyla bu toprak bütünlüğüne saygı konusunu her fırsatta söylüyoruz, bu konuda son derece samimiyiz" vurgusunu yaptı.

"Bu yoldan dönmek yok"

Bakan Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatandaki hak ve menfaatlerin korunduğunu belirterek, bununla ilgili herhangi bir tereddüdün olmadığını kaydetti. Akar, Türkiye'nin barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu, bunu da her fırsatta gösterdiğini ifade etti. Diğer yandan savunma sanayiinde millileşmede yüzde 65 oranının geçtiğini belirten Bakan Akar, "İnşallah bu gelişme aynı hızla devam edecek. Şu anda dışarıdan aldığımız birçok silahı, aracı, mühimmatı yapmaya başladık. Kalanları da inşallah önümüzdeki yıllarda hepsini yapacak hale geleceğiz. Coğrafya ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın o kadar kaderi. Güçlü olmak için de etkin, caydırıcı, saygın Türk Silahlı Kuvvetleri şart. Bu konuda elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, akıl ve bilim ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bütün kahraman ve fedakar mensuplarıyla dağda, bayırda, hudutta, yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başında. Bu da bizim için en büyük gurur, övünç kaynağıdır. Bu yoldan dönmek yok. İnşallah ülkemizi ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.

Bakan Akar, Mehmetçik ile bir araya geldiği yemekte ise en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirtti.