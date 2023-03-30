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Bakan Akar, yeni görevine atanan Büyükelçi Öztürk'ü kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Büyükelçi Basat Öztürk’ü kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Büyükelçi Basat Öztürk'ü kabul etti.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Daimi Temsilciliği görevinden Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Büyükelçi Basat Öztürk'ü kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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