İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.


Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina'da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi'nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.