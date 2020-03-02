Bakan Akar'dan “Bahar Kalkanı” mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artan bir azim, kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nden sevk ve idare etmeye devam eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi'nde bölgedeki son durumu ve gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirerek, önemli günlerden geçildiğini aktardı.

Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, güvenliği ve asil milletin geleceği için yapılması gereken faaliyetleri "Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı" ile yerine getirmeye devam kaydeden Bakan Akar, “Hak için, hukuk için sadece kendimiz için değil, Suriyeli kardeşlerimizin de rahatı, huzuru, güvenliği için yoğun gayret gösteriyoruz. Sadece askeri değil, aynı zamanda insani bir sorumluluğu da yerine getirme gayreti içindeyiz. Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız ilhamla her zaman olduğu gibi mazlumların, mağdurların yanında olmaya, üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Burada önemli ve büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hem ülkemiz için hem Suriyeli kardeşlerimiz için hem askeri hem insani anlamda çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli başarılar kazandığını ve bu başarıların kazanılmasında en büyük payın şehit, gazilerde olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha ailelerine sabır, tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Şu unutulmamalıdır ki; şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin akan gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Bahar Kalkanı Harekatı' çerçevesinde önemli bir mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Bakan Akar, görevdeki personele teşekkür ederek, "Bundan sonra da artan bir azim, kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Bahar Kalkanı Harekatı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde planlandığı şekilde devam ediyor.