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Bakan Akar'dan Başika bölgesinde şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın Kuzeyindeki Başika bölgesinde şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Kuzeyindeki Başika bölgesinde şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakan Akar, Irak'ın Kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 14 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

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