Bakan Akar'dan Ege'de uçuş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 eğitim uçuş yılının açılışını özel bir uçuşla yaptı. Bakan Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığına geldi. “Ceylan” olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra uçuş brifingi aldı. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına giden Bakan Akar, uçuş teçhizatlarını kuşanarak uçak başına gitti. Buradaki son kontrollerin ardından Bakan Akar, F-16'nın kokpitine geçti. Kontroller sonrasında Bakan Akar, Orgeneraller Küçükakyüz ve Gülan, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 uçuş eğitim yılının açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nin üzerinden geçen Bakan Akar ve komutanlar, abideyi selamladı. Burada, “Ceylan 30” çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap eden Bakan Akar, “Başta burada yatanlar olmak üzere tüm şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Akar konuşmasında, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirilmesi temennisinde bulundu.