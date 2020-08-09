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Bakan Akar'dan Irak sınırına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.



Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Bakan Akar'ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı. Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

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